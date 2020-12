Revue annuelle de l’UEMOA 2020 : Pour évaluer le niveau d’engagement du Mali au sein de l’espace - abamako.com

Revue annuelle de l'UEMOA 2020 : Pour évaluer le niveau d'engagement du Mali au sein de l'espace Publié le jeudi 24 decembre 2020 | Le Républicain

Le lundi, 14 décembre 2020, Radisson Blu a servi de cadre aux travaux de la 6ème revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Tenue en Visioconférence entre les Etats membres, la conférence a été présidée par le secrétaire général du Ministère de l’Economie et des finances, Sousourou Dembélé, avec à ses côtés, Mamadou Moustapha Barro, représentant résident de l’Uemoa au Mali.



Cette revue annuelle, a déclaré Moustapha Barro, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa d’approfondir l’intégration régionale afin de parvenir, à long terme, à un développement économique, social et humain harmonieux des Etats membres. Elle s’est déroulée en trois temps. Ladite séance du jour, a précisé Moustapha Barro, est technique. Au cours de cette session, a fait savoir Barro, nous sommes conviés à évaluer l’état de transposition et de mise en œuvre de 117 réformes et 10 projets communautaires. C’est une occasion, estime Barro, d’identifier la nature des difficultés qui affectent la transposition et la mise en application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au Mali. Ces réformes et projets soumis à cet exercice d’évaluation, ajoute Moustapha Barro, ont fait l’objet de suivi, au cours de l’année, par le département de l’économie et des finances en rapport avec les membres du comité technique de suivi des réformes communautaires et les points focaux des services techniques.



Moustapha Barro a salué le Mali qui a occupé la 2ème place en 2019 dans la mise en œuvre des réformes avec un taux de 82% contre 77 en 2018. Et d’ajouter : « Au regard des résultats de l’exercice d’auto-évaluation de la transposition et de la mise en œuvre des réformes communautaires que nous avions menées à l’interne, des efforts soutenus ont été notés dans la mise en œuvre des textes déjà transposés dans la législation nationale. » Ces résultats, selon Moustapha Barro, sont la preuve de l’attachement du Mali aux valeurs et principes de l’intégration régionale. Et les progrès réalisés par le Mali dans des domaines sensibles de l’intégration régionale, notamment dans le domaine de la liberté de circulation des personnes et le droit d’établissement des professions libérales.



Le Ministre de l’Economie et des Finances, Sousourou Dembélé, s’est réjoui de la seconde place qu’a occupé le Mali dans la mise en œuvre des réformes avec un taux de 82% contre 77% en 2018. « «Nous espérons que ce résultat sera amélioré en 2020, malgré l’impact des crises politique et sanitaire qui n’ont pas permis de donner l’impulsion nécessaire à la transposition et la mise en œuvre des textes communautaires», a déclaré Sousourou Dembélé. Il a montré sa satisfaction suite aux efforts fournis dans les domaines de la liberté de la circulation des personnes et de leurs biens dans l’espace Uemoa, le droit d’établissement, les professions libérales. L’évaluation du niveau d’engagement du Mali au sein de l’espace constitue l’un des enjeux de cette rencontre.



Hadama B. Fofana