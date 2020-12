Après avoir réclamé le départ de la MINUSMA du pays Dogons : Un convoi de la mission Onusienne empéché de passage à Bandiangara - abamako.com

Après avoir réclamé le départ de la MINUSMA du pays Dogons : Un convoi de la mission Onusienne empéché de passage à Bandiagara
Publié le jeudi 24 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

Sans nul doute, la mission Intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) est depuis quelques jours (re)devenue persona non grata dans le pays dogon. Parmi les doléances des manifestants le lundi dernier, figure le départ des éléments de la MINUSMA dans le pays dogon. C’est dans ce cadre qu’un convoi de ladite mission a été empêché avant-hier de passage par les populations à Bandiagara.



Suite au rebondissement de l’insécurité dans le pays dogon, la Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) est (re)devenue persona non grata dans ces localités du Centre. Depuis quelques jours maintenant, des voies se lèvent pour réclamer son départ de cette zone, sa présence jugée non nécessaire par les populations qui se voient menacées au quotidien par des ennemis armés non identifiés sans que les éléments de la MINUSMA ne fassent rien pour leur sécurité.



C’est dans ce contexte qu’un convoi de la Mission onusienne a été empêché de passage par les populations de Bandiagara avant-hier. Et la MINUSMA n’a eu d’autre choix que de céder devant l’opiniâtreté de la population de Bandiagara. Du coup, le convoi en question a fait demi-tour après l’échec des négociations que la Gendarmerie a entreprises avec elle. Le convoi a rebroussé chemin et pris la direction de Sévaré.





Cette situation est loin d’être étonnante en ce moment, surtout après qu’une manifestation ait eu lieu à Bandiagara le lundi dernier seulement au cours de laquelle des manifestants avaient parmi leurs doléances le départ de la MINUSMA dans cette localité.



Notons que cette réaction de colère avait pour objectif de dénoncer et de protester contre les attaques récurrentes dans la nouvelle région de Bandiagara sous l’œil impuissant de l’Etat malien et ses partenaires de la MINUSMA.







Boubacar DIARRA



Source: Le Soir de Bamako.