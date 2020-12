Moctar Ouane relève plusieurs collaborateurs de DR Boubou Cissé : Pourquoi maintenant? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Moctar Ouane relève plusieurs collaborateurs de DR Boubou Cissé : Pourquoi maintenant? Publié le jeudi 24 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, M. Moctar Ouane a abrogé plusieurs décrets de nomination de son prédécesseur, Dr Boubou Cissé. Cela à un moment où il y a une cabale contre ce dernier sur les réseaux sociaux. D’où la question : Pourquoi çà et maintenant ?





(image utilisée juste a titre d`illustration).







Après le coup d’Etat du 18 Août 2020 orchestré par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), l’ancien Premier ministre, Dr Boubou Cissé a passé plusieurs semaines entre les mains des militaires dans le camp de Kati. Finalement il a été libéré suite à la pression de la Communauté Internationale. Ces derniers jours, il semblerait y avoir une campagne de dénigrement à son endroit sur les réseaux sociaux. Ce qui l’ a fait réagir hier, mercredi 23 décembre 2020, à travers un communiqué.



Même si le document relatif à l’abrogation des décrets de nomination de Dr Boubou Cissé date du 18 décembre 2020, l’opinion nationale et internationale a eu échos de cette note au moment où il y a une cabale contre l’ancien Premier ministre d’IBK.



Les décrets de nomination abrogés concernent les sieurs : Waly Camara, Juriste; Sidaty Coulibaly, Juriste; Moulaye Hassane Haïdara, Gestionnaire des Ressources humaines ; Abdoulaye Charles Jourdan, Juriste ; Modibo Serita, Ingénieur des Eaux et Forêts, en qualité de Chargé de mission au Cabinet du Premier ministre ; Massoudou Cissé, Consultant en Environnement, en qualité de Chargé de mission au (…)



Tougouna A. TRAORE



NOUVEL HORIZON