Pour la Commission d’observation des élections en RDC : Modibo Sidibé s’est rendu à Bangui, hier - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Pour la Commission d’observation des élections en RDC : Modibo Sidibé s’est rendu à Bangui, hier Publié le jeudi 24 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par FS

Cérémonie d`investiture de Modibo SIDIBE comme candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018

Les FARE et le NPP ont investi, Modibo SIDIBE comme leur candidat à l`élection présidentielle de Juillet 2018, le Dimanche 13 Mai 2018 au Palais de la Culture de Bamako. Tweet

’occasion des élections législatives et présidentielles devant se tenir le 27 décembre 2020 en République Démocratique Congolaise (RDC), l’ancien premier ministre Modibo Sidibé, s’est rendu le mercredi 23 décembre 2020 à Bangui sous l’invitation de l’Union Africaine (UA) pour conduire la commission électorale au titre de l’Institution panafricaine.





L’Union Africaine (UA) en charge de superviser les élections de la RDC a choisi l’ancien ministre malien, Modibo Sidibé pour conduire la Commission d’Observation des Elections (COE) en RDC. C’est une invitation à laquelle l’homme politique malien a favorablement répondu dans la mesure où sa formation et ses connaissances dans le domaine peuvent largement servir à l’accomplissement des tâches liées à la mission de l’UA.



Grâce à son intégrité, l’homme politique malien va servir à la supervision de ces élections. Une supervision qui accompagne et renforce la prise de mesures pour le bon déroulement des scrutins. Face aux circonstances sécuritaires dans lesquelles ces élections auront lieu, Modibo Sidibé conformément à sa mission s’assurera à ce que les opérations de votes soient transparentes.



A rappeler que près de trois quarts du territoire congolais reste sous le contrôle de groupes armés. En cette veille des élections, les attaques et les occupations de ces groupes se sont enchaînées à travers les villes du pays où le déroulement des élections , malgré les accords de paix signés, crée des doutes à cause de la situation sécuritaire qui prévaut.



Bah Diaby



NOUVEL HORIZON