Orientions des détenteurs du DEF : La liste attendue au plus tard le 30 décembre Publié le jeudi 24 decembre 2020 | L'Essor

Les orientations, au titre de l’année scolaire 2020-2021, des élèves détenteurs du Diplôme d’études fondamentales (DEF) ont démarré le 7 décembre dernier dans toutes les régions du pays. Il est utile de rappeler que 134.571 élèves réguliers déclarés définitivement admis au DEF, session 2020, seront orientés.



Les futurs lycéens seront repartis dans 1.961 établissements scolaires retenus comme éligibles par la Mission d’évaluation des établissements secondaires et sur lesquels, on dénombre 109 écoles publiques et 1.852 écoles privées. Le critère d’orientation principal à ce niveau repose sur l’âge. Tous les élèves réguliers dans la tranche d’âge de 11 à 16 ans ont été orientés au lycée.

Les élèves âgés de 17 à 18 ans ont été orientés dans des établissements scolaires professionnels en vue d’obtenir les brevets de techniciens (BT 1 et 2). Les élèves de 19 à 20 ans ont été orientés dans des établissements secondaires pour avoir le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Mais les apprenants de plus de 20 ans, admis au DEF, n’ont pas été encore orientés.



Du 7 au 11 décembre 2020 se sont tenus les travaux des comités régionaux d’orientations (CRO) des élèves définitivement déclarés admis au DEF 2020 sur toute l’étendue du territoire. Les équipes d’appui composées de la Cellule de planification et de statistiques du secteur de l’éducation (CPS), des directions nationales d’enseignement secondaire général, technique et professionnelle du niveau national sont rentrées à la fin des travaux. Elles ont procédé à la compilation des fichiers qui, a pris fin mardi dernier. Il ne reste plus que les derniers réglages qui portent sur le contrôle de qualité et le respect des consignes et instructions données par le ministère de l’éducation nationale. La Commission nationale est à pied d’œuvre pour opérer ces réglages et faire des réajustements en vue de la proclamation des orientations au plus tard le 30 décembre prochain.



Dans une correspondance, le directeur national de l’Enseignement secondaire général, Boukary Guindo, a instruit les directeurs d’Académies d’enseignement de commencer les travaux de transfert des anciens élèves et des redoublants des 10è, 11è et 12 années. Il les a invités au traitement des demandes de transfert des anciens élèves à compter du 21 décembre 2020. La demande doit être timbrée à 200 Fcfa et accompagnée du certificat de résidence des parents. Elle doit être signée par l’élève et contresignée par le père ou le tuteur légal et visée par le directeur de l’Académie. Les demandes interacadémiques doivent parvenir à la direction nationale de l’énseignement secondaire général (DNESG), sous bordereau. La date limite du dépôt des demandes de transferts est fixée au 12 février 2021 dans les Académies d’enseignement et à la DNESG.



Le cumul de l’ensemble des notes de service de transferts produites par les académies d’enseignement doit parvenir à la direction nationale de l’énseignement secondaire général au plus tard le 19 février 2021. Les supports électroniques et copies dures des rapports de fin d’année des établissements sont aussi attendus au plus tard fin décembre 2020. La base actualisée des effectifs de 2019-2020 par Académie d’enseignement est également attendue au plus tard le 15 janvier 2021.



Sidi Y. WAGUÉ



Source : L’ESSOR