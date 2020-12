Affaire de dopage de Sékou Koïta et Mohamed Camara : La Femafoot suspend le staff médical des Aigles - abamako.com

News Sport Article Sport Affaire de dopage de Sékou Koïta et Mohamed Camara : La Femafoot suspend le staff médical des Aigles Publié le jeudi 24 decembre 2020 | L’Essor

Après le communiqué du club autrichien, Red Bull Salzbourg, révélant que les deux internationaux maliens Sékou Koïta et Mohamed Camara ont été contrôlés positifs lors d’un test antidopage, organisé par l’UEFA, le 22 novembre dernier, c’est au tour de la Femafoot de réagir.





Dans un communiqué, la Fédération malienne de football déclare qu’elle va collaborer en toute transparence avec l’Union des associations européennes de football (UEFA) pour « établir rapidement les faits et d’apaiser la situation autour d deux joueurs précieux pour le futur du football malien ».



«La Fédération malienne de football engage aussi des investigations internes pour faire la lumière sur les responsabilités et a d’ores et déjà décidé de suspendre à titre conservatoire le docteur Adama Sangaré, médecin responsable de la sélection et l’ensemble du staff médical durant ce regroupement, la décision prenant effet à compter de ce jour, le 23 décembre 2020 », annonce la Femafoot.



Organisé par l’Union des associations européennes de football (UEFA), le test s’est déroulé le 22 novembre dernier, 72 heures avant la rencontre de la Ligue des champion d’Europe entre Bayer Munich-RB Salzbourg (3-1). Les deux joueurs revenaient d’un regroupement des Aigles et le club autrichien a indiqué, ont ingéré un médicament contre le mal de l’altitude, avant le match du Mali contre la Namibie à Windhoek (1 700 m) au compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2020 (2-1 pour les Aigles, le 17 novembre 2020).



Ladji M. DIABY



