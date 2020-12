UNTM-Gouvernement: Une reprise des négociations, ce jeudi - abamako.com

Certainement qu’on s’achemine vers un dénouement de la crise UNTM-Gouvernement de Transition. De sources proches des nouvelles autorités, les négociations qui avaient été suspendues seront reprises par les parties aujourd’hui jeudi 24 Décembre 2020.



Pour des revendications, un bras de fer oppose le Gouvernement et l’Union Nationale des travailleurs du Mali (UNTM) depuis quelques semaines. La crise a atteint son paroxysme avec le durcissement de ton de la centrale syndicale dirigée par Yacouba Katilé à travers l’exécution d’un mot d’ordre de grève de cinq (5) jours observé les 14, 15, 16, 17 et 18 Décembre 2020. Une action qui a paralysé tous les secteurs de l’économie engendrant un énorme manque à gagner pour l’Etat malien. Conscientes de la menace que cela représente pour un pays engagé dans une phase de Transition, les autorités ont multiplié les initiatives en vue d’une conciliation des positions.



Après avoir entamé une phase de négociations, l’UNTM a claqué la porte pour manifester contre la réaction du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Bah N’Daw accusé d’avoir menacé le syndicat dans un message depuis la Côte d’Ivoire où il était en visite la semaine dernière. L’UNTM qui a déploré l’attitude du Chef de l’Etat a décidé de quitter la table des négociations en exigeant des excuses publiques de la part du Président dont les propos ont été jugés déplacés et menaçant une centrale syndicale qui ne fait qu’exercer son droit garanti par tous les textes de la République. En début de week-end dernier, le Premier ministre, Moctar Ouane a tendu la perche voulant une reprise du dialogue. Au même moment les administrateurs qui avaient entamé l’épreuve d’une grève illimitée ont jugé utile de se rallier à la position dégagée par l’UNTM.