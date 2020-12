Mali : le centre du pays en proie aux violences, l’accès humanitaire limité - abamako.com

Mali : le centre du pays en proie aux violences, l'accès humanitaire limité Publié le jeudi 24 decembre 2020 | Médecin Sans Frontières

Le centre du Mali est devenu la région la plus meurtrière du pays pour la population civile. MSF intervient auprès des personnes blessées et déplacées dans la zone, en proie à une flambée de violences depuis trois ans.



« Des hommes sont venus pendant la nuit dans notre village, ils ont tué mon mari, raconte A., tandis que son fils est pris en charge dans la clinique mobile de MSF. Ils ont brûlé notre maison et emporté tout notre bétail. J’ai ramassé ce qui restait de nos affaires et j’ai fui avec mes quatre enfants. Depuis ce jour, mon fils ne cesse de pleurer ; chaque fois qu’il voit un homme, il pense que c’est son père. » La famille a depuis trouvé refuge dans un autre village situé dans le cercle de Koro.