ATT Junior blessé par balle lors d'une agression à Bamako. Publié le jeudi 24 decembre 2020

L’humoriste malien Djelimoussa Kouyaté alias ATT Junior a été victime d’une agression armée dans la nuit du 23 au 24 décembre à Bamako.









D’après nos informations, l’acte s’est exactement déroulé vers le rond point menant à l’hôpital Gabriel Touré. Les auteurs, des hommes armés non identifiés, ont attendu que l’artiste s’arrête aux feux tricolores pour lui tirer dessus.



Blessé, ATT Junior a été conduit audit hôpital. Sa vie n’est pas en danger. L’intéressé a rassuré ses proches et admirateurs. « Dieu merci tout va bien ! Merci a tous », a-t-il posté quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux.



Cette agression armée vient rappeler la montée de l’insécurité à Bamako et ses environs où les attaques de plus en plus organisées sont perpétrées contre des civils pour généralement extorquer de l’argent.



Une situation qui a fait réagir l’ancien Premier ministre Moussa Mara. « En ces moments sensibles, je demande aux autorités de renforcer encore les moyens des forces de sécurité pour mieux protéger nos concitoyens », a-t-il exhorté tout en souhaitant prompt rétablissement à ATT Junior.



