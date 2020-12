La MINUSMA se réjouit de l’accord signé à Aguelhok - abamako.com

La MINUSMA se réjouit de l'accord signé à Aguelhok
Publié le jeudi 24 decembre 2020

La MINUSMA se réjouit de l’accord signé à Aguelhok le 23 décembre 2020 entre des représentants de différentes composantes appartenant à des groupes signataires de l’accord de paix qui se sont engagés à cesser toute forme d’hostilités à Aguelhok et dans ses environs.



Cet accord, négocié dans le cadre d’une réunion spéciale de la Commission Technique de Sécurité (CTS), présidée par le Commandant de la Force de la MINUSMA, le General Dennis Gyllensporre, et à laquelle a également participé un représentant des FAMa, constitue une première étape importante vers un règlement pacifique aux tensions survenues récemment à Aguelhok.



La MINUSMA encourage les parties à continuer à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue au niveau politique. Elle les assure de son soutien pour un règlement pacifique et durable de ces différends, dans le respect de l’accord de paix.