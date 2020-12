L’activiste anti-corruption Moussa Touré, interpellé à la BIJ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’activiste anti-corruption Moussa Touré, interpellé à la BIJ Publié le jeudi 24 decembre 2020 | mali24

Tweet

L’activiste anti-corruption Moussa Touré, non moins président de l’association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière au Mali a été interpellé, ce jeudi 24 décembre 2020, dans la matinée par la Brigade d’investigation judiciaire de la Police nationale.









Selon l’intéressé que nous avons pu joindre aux environs de 12h41mn, deux agents se sont présentés à lui afin de le conduire dans les locaux de cette unité de police judiciaire. Jusque là, aucun motif de leur interpellation n’a été avancé par les deux agents.



Récemment, Moussa Touré a été enlevé par des hommes non identifiés pour l’amener à la périphérie de Bamako où il a été sérieusement bastonné. Plusieurs organisations avaient condamnés cet enlèvement. Affaire à suivre !



Chiaka Doumbia



Source : Mali24