Mali: 10 morts et 19 blessés dans un accident de la circulation à 10 km de la ville de San - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali: 10 morts et 19 blessés dans un accident de la circulation à 10 km de la ville de San Publié le jeudi 24 decembre 2020 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Accident sur le pond Fahd

Bamako, le 03 septembre 2015 un accident de la circulation s’est produit sur le pont Fahd Tweet

Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l’opinion nationale qu’un accident de la circulation routière s’est produit ce jeudi 24 décembre 2020 vers 03 heures sur la Route Nationale N°6 à environ 10 km de la ville de San (sens Ségou-San) entre un car de la compagnie Vieux-Trans et une semi remorque de transport de bétail.





Le bilan provisoire fait état de 10 morts et 19 blessés dont 3 graves. Les blessés ont tous été évacués au Centre de Santé de Référence (CSRF) de San.



L’excès de vitesse des deux véhicules impliqués est la cause probable de cet accident tragique.



Les équipes techniques de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER), appuyées par la Protection Civile et la Gendarmerie Nationale, se sont rendues aussitôt sur les lieux pour constater l’ampleur de l’accident et assurer l’évacuation des blessés dans le centre de santé approprié.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances, et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Le Ministre invite les conducteurs et usagers de la route à faire preuve de grande vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen surtout en cette veille de fêtes de fin d’année où la mobilité des citoyens est particulièrement grande.



Ministère des Transports et des Infrastructures