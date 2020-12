Mali: la sécurité d’État libère deux personnes, des hommes armés chez Boubou Cissé - abamako.com

Mali: la sécurité d'État libère deux personnes, des hommes armés chez Boubou Cissé Publié le vendredi 25 decembre 2020 | RFI

© RFI par DR

Mali: la sécurité d’État libère deux personnes, des hommes armés chez Boubou Cissé

Au Mali, sept personnes ont été arrêtées depuis le début de la semaine par les services de renseignements maliens. Des personnalités issues du monde des médias, mais surtout d’institutions maliennes, et même de la présidence. Certaines sont toujours détenues, d’autres ont été libérées. Aujourd’hui, des hommes armés ont fait irruption au domicile de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé.



Deux des sept personnes arrêtées par la sécurité d’État ont été libérées : Sékou Traoré, le chef de cabinet de la présidence, ainsi que Souhahebou Coulibaly, le directeur de l’agence d’État Agefau.



Deux autres, en revanche, sont toujours détenues : Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, chroniqueur radio sur Renouveau FM et militant contestataire du Collectif pour la défense de la République. Ainsi qu’Aguibou Tall, directeur adjoint de l’Agefau, et frère, ou plutôt, demi-frère, de l’ex-Premier ministre Boubou Cissé. Certains de ses proches estiment que c’est en raison de ce lien familial qu’Aguibou Tall est inquiété par les autorités.