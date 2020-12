Le Président de l’URD, Soumaila CISSE est décédé de COVID-19 - abamako.com

Le Président de l'URD, Soumaila CISSE est décédé de COVID-19
Publié le vendredi 25 decembre 2020

Conférence de presse de Soumaila Cissé

Bamako, le 30 juillet 2015. Le chef de file de l’opposition malienne, honorable Soumaila Cissé était face à la presse à la Maison de la presse. Objectif : échanger avec les hommes de media sur le statut de l’opposition, le rôle du chef de file et donner son point de vue sur l’actualité au Mali Tweet

Le chef de file de l’opposition malienne, et président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) Soumaila CISSE est décédé a Paris de suite de la maladie à coronavirus. Il était à Niamey où il venait d’être évacué à Paris pour y être soigné.



Il faut rappeler que le 25 mars 2020, durant la campagne pour les élections législatives, le convoi de Soumaïla Cissé est attaqué par des hommes à motos. Son garde du corps est tué, deux de ses proches sont blessés, Cissé et onze membres de son équipe de campagne sont enlevés.



Cinq des otages seront ensuite libérés pour aller annoncer aux autorités maliennes que Cissé était gardé vivant14. La piste de djihadistes d’Amadou Koufa, liés à Al-Qaïda, est privilégiée15, mais, dans le contexte sécuritaire et politique du Mali, elle n’est pas confirmée.

Durant sa détention, Soumaïla Cissé est réélu au premier tour des législatives, le 29 mars. Des négociations sont menées par le « maire de Niafounké et un groupe de notables » de la région avec ses ravisseurs. Le 3 avril, des otages sont libérés mais pas Soumaila Cissé. Le 16 juin 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta affirme savoir que Cissé est toujours vivant. Le 21 août suivant, le Comité international de la Croix-Rouge annonce que Soumaïla Cissé a pu transmettre des lettres à sa famille, qui était sans contact avec lui depuis des mois.



Le 9 octobre 2020, six mois après son enlèvement, les islamistes libèrent Soumaïla Cissé, en même temps que l’otage française Sophie Pétronin et deux autres otages italiens, à la suite de la libération de plus de 200 djihadistes et combattants par les autorités qui dirigent le Mali depuis le coup d’État du 18 août précédent.



Deux mois après avoir recouvré la liberté, Soumaïla Cissé est atteint par le Covid-19. Évacué à Paris, il y décède le 25 décembre 202020.