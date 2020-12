Le Chérif de Nioro demande aux autorités de limoger Bintou Founè Samaké - abamako.com

Publié le vendredi 25 decembre 2020

"je demande au président Bah N'daw, au premier ministre, au président de l'Assemblée et aux militaires de limoger le ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille Bintou Founè Samaké si les informations sur l'avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage de la jeune fille sont vrais". a affirmé le Chérif ce vendredi 25 décembre à la grande mosquée de Nioro.



Cette annonce fait suite à l'avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage de la jeune fille propose par le ministère de l'enfant de la femme et de la famille au Haut Conseil islamique le 10 décembre lors d'un atelier de plaidoyer pour l'adoption d'un projet sur les violences basés sur le genre.



Il faut noter que certaines dispositions de l’avant-projet de loi jugées attentatoires aux textes sacrés, notamment celles relatives l’héritage, à l’homosexualité, à excision.Avant d'annoncer cette demande aux autorités malienne le Cherif a fait l'historique de ce projet qui date depuis la fin du régime de Modibo Keita