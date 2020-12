AFRIQUE : le FND accorde une subvention de 7,5 M€ pour l`eau au Sahel et à l`est - abamako.com

Publié le samedi 26 decembre 2020

© Autre presse par DR

AFRIQUE : le FND accorde une subvention de 7,5 M€ pour l`eau au Sahel et à l`est

Le Fonds nordique de développement (NDF) accorde une subvention de 7,5 millions d’euros à la Facilité africaine de l’eau (FAE), un fonds hébergé par la Banque africaine de développement (BAD). La subvention est destinée au renforcement de l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement au Sahel et dans la Corne de l’Afrique en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19.



La subvention accordée par le Fonds nordique de développement (FND) à la Facilité (FAE) est destinée à la relance et la préparation des projets prêts à investir pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau dans le Sahel et la Corne de l’Afrique. D’une valeur de 7,5 millions d’euros, cette subvention permettra aussi la relance des activités de la FAE après une période d’incertitude causée par la Covid-19.





Le fonds hébergé par la Banque africaine de développement (BAD) est une initiative pilotée par le Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) destinée à mobiliser des fonds pour financer des activités de développement des ressources en eau en Afrique. Le conseil d’administration du FND a approuvé la subvention dans le cadre de son initiative « COVID-19 Recovery through Climate-Resilient Water and Sanitation in Africa » pour permettre la reprise et améliorer la qualité de vie des familles dans le Sahel et la Corne de l’Afrique. Ces deux parties du continent africain sont connues pour leur climat aride qui renforce le stress hydrique.

