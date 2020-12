Mali: le Premier ministre à Bandiagara pour relancer l’économie locale - abamako.com

News Économie Article Économie Mali: le Premier ministre à Bandiagara pour relancer l’économie locale Publié le samedi 26 decembre 2020 | RFI

© Autre presse par DR

Moctar OUANE, Premier Ministre de la transition

Au Mali, le Premier ministre de transition Moctar Ouane se rend à Bandiagara ce samedi. Il doit être accompagné de quatre ministres pour ce déplacement important dans le centre du pays. Bandiagara est la première ville du pays dogon, région de Mopti, une zone où la présence des groupes jihadistes est de plus en plus prégnante. Des manifestations ont d’ailleurs eu lieu à Bandiagara, en début de semaine pour protester contre l’insécurité et demander davantage de présence de l’armée malienne.



Le chef du gouvernement vient lancer la troisième édition de la « Bourse de l’emploi et de la formation professionnelle ». Un événement qui avait été suspendu pendant plusieurs années et que le gouvernement a décidé de remettre au goût du jour pour soutenir les habitants, qui font déjà face à la menace jihadiste.