Le Président et le Premier ministre de la transition s'entretiennent avec la veuve du regretté Soumaila CISSE

Publié le samedi 26 decembre 2020

Le Président et le Premier ministre de la transition s'entretiennent avec la veuve du regretté Soumaila CISSE

© aBamako.com par AS

Audience entre le président de la Transition et le nouveau Premier ministre

Bamako, le 28 septembre 2020 Le président de la Transition a rencontré le nouveau Premier ministre, en présence du vice-président, le colonel Assimi Goïta Tweet

Après M. Salikou SANOGO, Premier vice-président de l’URD, SEM Bah N’DAW Chef de l’Etat et M. Moctar OUANE, Chef du Gouvernement, se sont entretenus hier vendredi 25 décembre 2020, au téléphone avec Mme CISSE Assitan TRAORE, veuve du regretté Soumaila CISSE.









Le Chef de l’Etat et le Chef du Gouvernement ont présenté, en leur nom et au nom du Gouvernement et du Peuple maliens leurs condoléances attristées à la famille du défunt.



Mme CISSE Assitan TRAORE a accepté l’offre faite par le Gouvernement malien de prendre en charge les opérations de rapatriement de la dépouille mortelle.



L’ambassade du Mali à Paris a reçu instructions d’assister la famille de feu Soumaila CISSE à cette fin.



Présidence de la République



Source : Malivox