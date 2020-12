Faléa : Des indices d’or se précisent - abamako.com

Fin Octobre, la compagnie minière Goviex Uranium annonçait un programme d’échenillage à Faléa, une commune située à l’Ouest du pays, dans le cercle de Kenieba, région de Kayes, aux frontières entre le Mali et la Guinée. Lesdites études de Goviex, déjà présente sur des projets d’uranium, sur le projet de Faléa, avaient pour objectif de confirmer la présence de métaux précieux notamment l’or dans cette commune rurale qui compte 21 villages.



Après trois semaines de recherche, la société a annoncé mardi 14 décembre 2020, que les résultats sont encourageants.



Lesdites études ont concerné trois permis d’exploration dans le village : Falea, Bala et Madini et des ressources minérales notamment l’uranium, l’argent, le cuivre et surtout l’or pourraient susciter de nouveaux espoirs.



« Les anomalies de sol aurifères récemment signalées dans la géologie birimienne indiquent l’intersection des tendances aurifères régionales dans les permis du projet », s’est réjouie la compagnie qui pilote le projet. A Faléa, « Ce programme d’échantillonnage », indique la société, a également mis en exergue « le potentiel de minéralisation aurifère le long des structures de faille ».



« Nous avons des anomalies d’or peu profondes près de la surface prêtes à être forées » précise la note technique parvenue à Bamako News. Par ailleurs, « certains des résultats aurifères anormaux… sur les bords de ces zones, sont encourageants et justifieront des sondages à l’avenir non seulement pour l’or mais pour la minéralisation d’uranium », précisent les études techniques.



Ousmane Tangara