Tombouctou : la MINUSMA poursuit le renforcement des capacités de l’Armée malienne reconstituée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tombouctou : la MINUSMA poursuit le renforcement des capacités de l’Armée malienne reconstituée Publié le lundi 28 decembre 2020 | MINUSMA

© Autre presse par DR

La MINUSMA poursuit le renforcement des capacités de l’Armée malienne reconstituée à Tombouctou.

Le 16 décembre dernier, le Secteur Ouest de la Force de la MINUSMA a lancé une seconde formation de renforcement de capacités au profit de 43 éléments du bataillon de l’Armée Reconstituée du Mali déployé à Tombouctou. Tweet

Le 16 décembre dernier, le Secteur Ouest de la Force de la MINUSMA a lancé une seconde formation de renforcement de capacités au profit de 43 éléments du bataillon de l’Armée Reconstituée du Mali déployé à Tombouctou. La formation est dispensée par des instructeurs du contingent ivoirien des Casques bleus présent dans la cité des 333 saints.



Au cours de cette formation, les stagiaires recevront des instructions supplémentaires sur les connaissances militaires de base, les compétences militaires individuelles et les droits de l’homme. La formation, qui se déroule au camp intégré de la Mission onusienne, concernera au total 130 soldats. Elle durera quatre mois.



La résolution 2531 (2020) adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU, demande à la MINUSMA d’appuyer la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité prévues par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali.



Pour rappel, le 9 décembre dernier, 37 autres éléments de l’Armée malienne reconstituée avaient déjà achevé cette formation au Camp intégré de la MINUSMA.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA