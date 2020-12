UMOA : La Côte d’Ivoire va solliciter un emprunt de 105 milliards FCFA sur le marché régional - abamako.com

UMOA : La Côte d'Ivoire va solliciter un emprunt de 105 milliards FCFA sur le marché régional Publié le lundi 28 decembre 2020

Abidjan

La Côte d'Ivoire, 1ère économie de l'UEMOA avec un PIB de près de 60 milliards de dollars, va solliciter ce 29 décembre un emprunt de 105 milliards FCFA (160 millions d'euros) auprès des investisseurs de la région.



A cet effet, le pays émettra sur le marché des titres publics de la région des bons assimilables du trésor (BAT) de maturité 3 mois, 6 mois et 1 an.



D'un coût nominal de 1 million FCFA, la souscription des BAT se fera par adjudication et à taux multiples.



L'opération est ouverte à toute personne physique et morale, résident ou pas de l'UEMOA. Les investisseurs désireux de souscrire à l'opération devront soumettre leurs soumissions le 29/12/2020 à 10h30mn TU à travers l'application SAGETIL-UMOA.



Rappelons que la précédente émission de BAT du pays avait permis de lever 113,3 milliards FCFA auprès des investisseurs à des taux marginaux compris entre 2,8% et 4,3% et taux moyen pondéré compris entre 2,3813% et 4,0520%, sur des maturités de 2 mois, 7 mois et 1 an.







Olivia Yao