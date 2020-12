Mali-Burkina Faso: Le Premier ministre Moctar Ouane reçu par le président Kaboré - abamako.com

News Politique Article Politique Mali-Burkina Faso: Le Premier ministre Moctar Ouane reçu par le président Kaboré Publié le lundi 28 decembre 2020 | L’Essor

Le président Roch Marc Chrisian Kaboré a reçu en audience, dimanche, au Palais de Kosyam le Premier ministre malien, Moctar Ouane, qui représentera, lundi, le Président de la Transition, Bah N’Daw, à la cérémonie d’investiture du président Kaboré.





Selon la presse burkinabé, à sa sortie d’audience, le chef du Gouvernement malien a indiqué que son entretien avec le Président Kaboré a porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso.



Le premier ministre Ouane s’est félicité des sages réflexions et des pertinentes préconisations du Président Roch Marc Christian Kaboré dont « la mise en œuvre permettront aux deux gouvernements de renforcer, en la strucurant davantage, leur coopération bilatérale afin de permettre aux deux pays de relever les defis communs auxquels ils sont confrontés, notamment ceux liés au développement et à la sécurité au Sahel ».



Le 18 décembre dernier, le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a validé la réélection pour un deuxième mandat de cinq ans.



Source: L’Essor