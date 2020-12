Femafoot : Il pleut des sanctions - abamako.com

Femafoot : Il pleut des sanctions Publié le lundi 28 decembre 2020 | L'Essor

Sous le feu des critiques depuis l’annonce du contrôle antidopage positif des deux internationaux, Sékou Koïta et Mohamed Camara et l’élimination précoce des Aiglons au dernier Tournoi UFOA A et empêchée par le Tribunal arbitral du sport de tenir son Assemblée générale, l’instance dirigeante du football national est dos au mur

et doit se défendre. La semaine dernière, elle a suspendu tout le staff médical des Aigles, avant d’abroger,

dans la foulée, la décision de nomination du secrétaire général du bureau



Après le communiqué du club autrichien, Red Bull Salzbourg, révélant que les deux internationaux maliens Sékou Koïta et Mohamed Camara ont été contrôlés positifs lors d’un test antidopage, organisé par l’UEFA, le 22 novembre dernier, la Fédération malienne de football (Femafoot) n’a pas tardé à réagir.