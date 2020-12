Mali: cinq personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État - abamako.com

Mali: cinq personnes poursuivies pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État Publié le lundi 28 decembre 2020 | RFI

Sur les sept personnes arrêtées la semaine dernière par la sécurité d’État, cinq sont poursuivies. Les autorités de transition ne se sont pas exprimées sur ce sujet, mais RFI a pu recouper un certain nombre d’informations inédites.



Deux personnes ont été libérées, cinq autres transférées à la gendarmerie. Sékou Traoré, chef de cabinet de la présidence avec rang de ministre, ainsi que Souhahebou Coulibaly, directeur de l’agence d’État Agefau, ont bel et bien pu rentrer chez eux libres. Sékou Traoré a même repris son travail au palais présidentiel.



Mais les cinq autres personnes interpellées ont été transférées vendredi soir au Camp 1 de la gendarmerie de Bamako après avoir été détenues plusieurs jours en dehors de toute procédure légale. Leur cas a donc été judiciarisé.



Il s’agit de deux hauts cadres du Trésor public, messieurs Koné et Keita, du directeur du PMU, Vital Robert Diop, du chroniqueur radio et militant contestataire Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, ainsi que du directeur adjoint de l’agence d’État Agefau, Aguibou Tall, par ailleurs demi-frère de l’ex-Premier ministre Boubou Cissé.