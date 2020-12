Message de condoléances du président de la transition SEM BAH N’DAW - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Message de condoléances du président de la transition SEM BAH N’DAW Publié le lundi 28 decembre 2020 | Présidence

© aBamako.com par AS

Message à la nation à l`occasion du décès de l`ancien président ATT

Koulouba, le 10 novembre 2020. Le président de la transition BAH N`Daw a, dans une adresse à la nation, rendu hommages au défunt président Amadou Toumani Touré (ATT). Tweet



"J’ai appris avec tristesse la mort survenue ce 28 décembre 2020, de trois militaires français, victimes d’engins explosifs alors qu’ils étaient en opération vers Hombori dans le Gourma malien. Je m’incline devant la mémoire de ces jeunes tombés en héros.

Je voudrais en cette douloureuse circonstance, en mon nom personnel et au nom du peuple malien, adresser mes condoléances les plus émues aux familles des défunts, à leurs frères d’armes, au Président de la République française Emmanuel Macron ainsi qu’au peuple français.

J’exprime de nouveau ma gratitude à la Nation française pour l’engagement multiforme et militaire en particulier, aux côtés du Mali et ce, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme."

Bamako le 28 décembre 2020

Bah N’DAW

Président de la Transition,

Chef de l’Etat