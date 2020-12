Bamako : Le corps de Soumaila Cissé arrive jeudi pour des obsèques vendredi - abamako.com

Bamako : Le corps de Soumaila Cissé arrive jeudi pour des obsèques vendredi Publié le lundi 28 decembre 2020

© aBamako.com

Lancement de la campagne du Candidat Soumaila Cisse

La dépouille mortelle de Soumaila Cissé arrive à Bamako, jeudi, et son enterrement est prévu vendredi 1er janvier 2021, a confirmé, lundi, à Bamako, une source proche de la famille.





La dépouille arrive par un vol d’Air France et l’enterrement se déroulera vendredi à 10h, précise la même source.



Pour sa part, le Bureau exécutif national de l’Union pour la République et la démocratie (URD)et la famille Cissé ajoutent que « l’arrivée de la dépouille de l’honorable Soumaila Cissé à l’aéroport international Président Modibo Keita de Bamako Senou est prévue le jeudi 31 décembre 2020 à 14h ».



Les obsèques auront lieu au palais de la culture Amadou Hampaté Bah.



Les opérations de rapatriement de la dépouille mortelle de Soumaila Cissé, décédé à Paris, sont entièrement prises en charge par le budget national, a annoncé samedi la présidence malienne dans un communiqué.



La présidence précise également que « Mme Cissé Assitan Traoré (la veuve) a accepté l’offre faite par le Gouvernement malien de prendre en charge les opérations de rapatriement de la dépouille mortelle »



« L’Ambassade du Mali à Paris a reçu instructions d’assister la famille de feu Soumaïla Cissé à cette fin », informe la même source.



Le programme des funérailles n’est pas connu. Il est seulement dit qu’il sera inhumé avec tous honneurs dus à son rang.



MD (AMAP)