Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, a reçu en audience SEM Mamoudou MOUMOUNI, Ambassadeur de la République du Niger au Mali. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, a reçu en audience SEM Mamoudou MOUMOUNI, Ambassadeur de la République du Niger au Mali. Publié le lundi 28 decembre 2020 | Présidence

Tweet

Après avoir remercié son hôte pour sa visite, le Président Bah N'DAW a chargé l’Ambassadeur MOUMOUNI de transmettre ses vifs remerciements au Président Mahamadou ISSOUFOU et au Peuple nigérien pour leur accueil fraternel et chaleureux lors de sa visite d’amitié et de travail, les 16 et 17 décembre dernier.

Lors de la rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur la qualité des relations fraternelles, amicales et de bon voisinage qui remontent à l’accession des deux pays à l’indépendance et qui s'est renforcée, à travers les visites de haut niveau.

L’Ambassadeur du Niger au Mali, s’est félicité de la qualité exemplaire des relations entre les deux pays frères, et a salué le renforcement de la coopération transfrontalière entre les deux pays.

Les échanges entre les deux parties ont permis de souligner le défi commun de l’heure qu’est la lutte contre le terrorisme qui nécessite un renforcement de la coopération notamment au plan sécuritaire et la réalisation des actions de développement des deux États.

Il a été également question de la nécessité de tenir la 8ème Grande Commission mixte de coopération afin d’insuffler un nouvel élan à la coopération.

A sa sortie d’audience l’Ambassadeur MOUMOUNI s’est dit fier des actions entreprises par les deux pays au niveau du G5 Sahel. Il a par ailleurs salué l’engagement des nouvelles autorités à poursuivre la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et la mise en place des principaux organes de la transition.

« Je suis très heureux d’être au Mali, le pays où j’ai publié un de mes ouvrages intitulé “Contribution à la modernisation de l’apprentissage des métiers au Niger”.» a-t-il déclaré.