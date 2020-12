Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’État a reçu en audience ce lundi 28 décembre 2020, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali SEM Igor Anatolievitch GROMYKO. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Son Excellence Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’État a reçu en audience ce lundi 28 décembre 2020, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali SEM Igor Anatolievitch GROMYKO. Publié le lundi 28 decembre 2020 | Présidence

© aBamako.com par FS

Conférence de presse de l`ambassadeur de Russie au Mali

L`ambassadeur de Russie au Mali a animé une conférence de presse le 10 Février 2020 à la Maison de la presse. Tweet

Son Excellence Monsieur Bah N'DAW, Président de la Transition, Chef de l'État a reçu en audience ce lundi 28 décembre 2020, l'Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali SEM Igor Anatolievitch GROMYKO.

Son Excellence Monsieur Bah N’DAW a souhaité une chaleureuse bienvenue à l'Ambassadeur GROMYKO pour sa visite de courtoisie et s'est félicité de la qualité des relations exceptionnelles de coopération et d'amitié historique qui lient les deux pays.

Les deux parties se sont félicitées également pour l'Accord de coopération militaire entre le Mali et la Russie, en marge du Forum militaire et technique international dénommé Armée 2019, tenu en juin 2019 à Moscou.

A sa sortie d’audience, l'Ambassadeur GROMYKO s'est dit très heureux de voir le Mali et la Fédération de Russie commémorer leurs soixante années de coopération.

La rencontre a été pour le Diplomate russe, l'opportunité de féliciter l'ensemble des Autorités de la Transition pour les résultats déjà enregistrés et les avancées constatées dans le cadre de la Transition.

Il a, par ailleurs, indiqué que la Russie se tiendra toujours prête à renforcer les relations mutuellement avantageuses en s'appuyant sur la riche expérience de sa coopération avec le Mali, et ne ménagera aucun effort pour aider le Mali à faire face aux grands défis du moment, notamment, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

SEM Igor GROMYKO, s'est dit également convaincu qu'il faudrait accorder une importance particulière aux mesures pratiques pour favoriser la coopération dans le domaine commercial et économique.