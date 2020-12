François Hollande: « Notre peine est immense après la mort de trois de nos soldats au Mali » - abamako.com

François Hollande: « Notre peine est immense après la mort de trois de nos soldats au Mali » Publié le mardi 29 decembre 2020

© aBamako.com par Momo

Conference de presse conjointe de SEM Ibrahim Boubacar Keita et de son SEM M.François Hollande sur le sommet Afrique France

Bamako, le 14 janvier 2017 SEM Ibrahim Boubacar Keita et de son homologue SEM M.François Hollande sur le sommet Afrique France au CICB Tweet

L’ancien président français François Hollande a exprimé toute sa tristesse après la mort ce lundi de trois soldats français dans des opérations anti-terroristes au Mali.

« Notre peine est immense après la mort de trois de nos soldats au Mali. Leur disparition nous rappelle avec douleur la difficulté de leur mission contre le terrorisme et la noblesse de leur dévouement pour notre sécurité. J’adresse à leurs familles mes plus sincères condoléances », a écrit l’ancien président.



Dans un communiqué, l’Etat-major de l’armée française a annoncé la mort de trois soldats sur le champ de bataille à Hombori dans le nord du Mali. Ces décès portent à 47 le nombre de soldats français tués depuis le début de l’engagement militaire au sol au Sahel en janvier 2013 où plus de 5 100 soldats français sont au front.



