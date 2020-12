La FIFA envisage la construction d’un centre technique au Mali - abamako.com

News Sport Article Sport La FIFA envisage la construction d’un centre technique au Mali Publié le mardi 29 decembre 2020 | actucameroun.com

La Fédération internationale de football financera la construction d’un centre technique, à Kabala, près de la capitale malienne, Bamako, a déclaré lundi une source sportive à la PANA.

La FIFA mettra également en œuvre un programme de soutien technique pour renforcer la direction technique nationale de la Fédération malienne de football. Une mission de la FIFA et de la Fédération française de football s’est rendue la semaine dernière au Mali pour évaluer le projet de construction du centre technique.



La mission était composée du directeur régional de la FIFA pour l’Afrique de l’Ouest, El Hadj Wack Diop; le consultant en charge du TSP pour la FFF, Ludovic Debru; un membre de la direction technique de la FFF, le consultant technique régional de la FIFA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dominique Niyonzima; et l’expert TSP FIFA / FFF de la FEMAFOOT, Malik Boulegroune.



El Hadj Diop, un Sénégalais, a rappelé que le football malien a traversé une crise relativement longue et qu’en tant qu’organisation faîtière, le rôle de la FIFA était avant tout d’aider le Mali à sortir de la crise. «Le plan de développement concerté sur lequel nous nous sommes mis d’accord a abouti à un document stratégique, qui a été validé, et qui nécessite tout un processus qui aboutira à la création d’une académie nationale qui sera hébergée dans un centre technique de qualité», a-t-il déclaré.



