Qui sont les trois soldats français tués en opération au Mali ?

Qui sont les trois soldats français tués lundi par une bombe artisanale dans la zone des "trois frontières", dans le centre du Mali, où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts depuis janvier ?





Trois soldats du 1er Régiment de Chasseurs de Thierville-sur-Meuse, à côté de Verdun, sont morts lundi dans la zone des "trois frontières", dans le centre du Mali.



Ces trois décès portent à 47 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Le bilan s’établit à 48 si on y ajoute un soldat mort au Tchad en 2013 dans le cadre de l’opération Epervier.

Tués lors d'une mission d’escorte



Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de 1ère classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian effectuaient une mission d’escorte entre Hombori et Gossi, dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso lorsqu'ils ont été tués dans l'explosion d'une bombe.



"Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu’ils participaient à une opération dans la région de Hombori", dans le Gourma malien, a annoncé la présidence française dans un communiqué.



Ces derniers mois, l’armée française - qui a déployé 5 100 hommes au Sahel - et celles des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives



Qui sont ces trois soldats morts au combat ?



Les trois soldats étaient âgés de 21, 23 et 28 ans. Ils étaient déployés pour la première fois au Sahel depuis la mi-novembre. Nos confrères de L'Est Républicain donnent plus d'informations sur ces soldats :



- Tanerii Mauri, célibataire et sans enfant, né le 26 mai 1992 à Papeete (Tahiti) s’est engagé en 2011 au sein du régiment d’infanterie de marine du Pacifique. Il avait intégré le 1er Chasseurs de Thierville en juin 2013. Motivé, démontrant d’excellentes aptitudes, ce soldat a été engagé dans le cadre de l’opération Sentinelle en 2016. Au Mali depuis le 15 novembre 2020, il officiait, comme ses camarades tués avec lui, au sein du groupement tactique désert Lamy en tant qu’adjoint chef de patrouille.



- Quentin Pauchet, célibataire et sans enfant, né le 16 mai 1999 à Doullens (Somme), s’est engagé au 1er régiment de chasseurs en 2018. Il est élevé à la distinction de 1re classe le 3 avril 2019. Cherchant en permanence à se surpasser, il devient pilote blindé le 15 juillet 2019. Au Mali, il était pilote de véhicule blindé léger.



- Dorian Issakhanian, célibataire et sans enfant, né à Périgueux (Dordogne) le 3 avril 1997 s’est engagé en 2018 au 1er régiment de chasseurs. Il s’est rapidement distingué par sa combativité et son excellent état d’esprit. Tireur blindé au 2e escadron, il a été élevé à la distinction de 1re classe le 4 juin 2019. Projeté au Mali le 15 novembre, il occupait le poste de tireur anti-char.



Lundi, le président Emmanuel Macron a fait part de sa "très grande émotion" et "salué la mémoire" des trois militaires, "morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission".



Il a aussi rappelé la "détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme", notamment dans cette région où sévit l’Etat islamique au Grand Sahel (EIGS), décrété ennemi numéro un lors du sommet de Pau (sud-ouest de la France) en janvier 2020.