Gendarmerie : Des partants honorés après de bons services rendus à la nation Publié le mardi 29 decembre 2020

Une cérémonie presque familiale autour des hommes particulièrement respectés et appréciés par leurs camarades gendarmes a été organisée. Présidée par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le colonel-major Sambou Minkoro Diakité, la cérémonie a permis aux nouveaux partants d’apprécier encore une fois, la cohésion au sein de la marée chaussée.





Les 20 jeunes retraités dont 9 Officiers et 11 Sous-Officiers à déposer l’uniforme, le mardi 29 décembre 2020, vont enfin bien mériter un bon repos. A la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, afin d’accompagner ces derniers et en guise de reconnaissance pour de bons et loyaux services rendus, ces officiers et sous-officiers atteints par la limite d’âge ont eu droit à des honneurs de reconnaissance. Des certificats de bonne conduite leur ont été remis au cours de la cérémonie. Cette reconnaissance a été marquée d’une solennité qui n’a pas laissé les partants indifférents. Hommage et animation ont été les temps forts de cette cérémonie.



Le représentant des partants à la retraite, Le colonel Lassana Samaké a remercié les collaborateurs, supérieurs, subalternes et famille pour l’accompagnement sans faille durant leur séjour. Il a noté que c’est un jour mémorable et une lueur d’espoir pour toutes les forces de défense et de sécurité. Le colonel a exhorté l’ensemble des éléments à rester soudés derrière le commandement. Il a déclaré que c’est un grand moment de leur carrière de métier des armes, la reconnaissance du service bien accompli’’.



Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le colonel Sambou Minkoro Diakité a déclaré que c’est un moment de souvenir aux anciens qui ont porté haut les flambeaux de la République. Il a précisé que c’était un devoir de reconnaissance car ils ont été les avant-gardistes de ce corps. C’est pourquoi, il a clairement exprimé l’émotion qu’il éprouve en voyant ces gros travailleurs se retirer discrètement avec le sentiment du devoir accompli. Pour joindre l’utile à l’agréable la mutuelle de la Gendarmerie Nationale a remis un chèque à chaque retraité.

Source: Fama