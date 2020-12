M’Bouillé Haïdara demande : Le limogeage du ministre Founè Samaké - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société M’Bouillé Haïdara demande : Le limogeage du ministre Founè Samaké Publié le mercredi 30 decembre 2020 | L’Informateur

© aBamako.com par as

Visite du President Dioncounda Traore au Cherif de Nioro du Sahel

14/08/2012. Bamako. Hippodrome Tweet

Le guide spirituel des hamallistes hausse le ton et demande la tête du ministre de la famille, de la femme et de l’enfant. Quelques jours après la volée de bois vert de nombreuses personnalités siégeant au Haut conseil islamique du Mali, M’Bouillé Haïdara vient mêler sa voix à ce concert de protestations contre l’avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage. En des termes non voilés, il a décliné vendredi dernier sa position, du reste inchangée : « Je suis un soutien sans condition de la transition en dépit du fait qu’elle n’est point sans reproche. Des rumeurs relatives à un avant-projet de loi sur le genre, l’âge de mariage et l’héritage nous sont parvenues. Si elles sont avérées, nous nous y opposerons vigoureusement. Nous avons combattu Amadou Toumani Touré parce qu’il voulait nous imposer un code de famille inadapté à nos valeurs sociétales et religieuses. Et tout dernièrement, le Premier ministre d’alors Soumeylou Boubèye Maïga a essuyé notre colère en voulant insérer l’éducation sexuelle complète dans les manuels scolaires. J’ai appris qu’une dame, membre de l’actuel gouvernement serait porteuse de cet avant-projet. Si tel est le cas, alors je demande au président Bh N’daw, au Premier ministre et au président du CNT, le limogeage pur et simple de cette dame du gouvernement ».

L’allusion est claire et directe, il s’agit de Founè Samaké.