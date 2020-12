Arrestation de plusieurs personnalités : Enquête confiée à la gendarmerie - abamako.com

Arrestation de plusieurs personnalités : Enquête confiée à la gendarmerie Publié le mercredi 30 decembre 2020

© aBamako.com par Momo

Point de presse du collectif pour la Défense de la République

Bamako, le 23 octobre 2014 au carrefour des jeunes. Le CDR, lors d` un point de presse, a demandé que justice soit faite sur l'affaire de surfacturation sur les achats de l'avion présidentiel et des équipements militaires.

Dans un communiqué rendu public lundi, le Procureur de la République informe que « suite à une dénonciation des services de sécurité faisant état de faits d’atteinte à la sûreté de l’Etat, une en quête préliminaire a été ouverte au niveau du Service d’Investigations Judiciaires de la Gendarmerie nationale.





Les personnes mises en cause, notamment les nommés Mahamadou Koné, trésorier payeur général, Vital Robert Diop, Directeur général de la société PMU-Mali, Souleymane Kansaye, Receveur général du district, Sékou Traoré, sécretaire général de la Présidence de la République, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, chroniqueur radio et Aguibou Macky Tall, Directeur général adjoint de l’AGEFAU, ont été mis à la disposition de cette unité pour les besoins d’enquêtes.



Les enquêtes se poursuivent actuellement et l’opinion sera tenue au courant de leur évolution ».



La Rédaction



Source: L’Informateur