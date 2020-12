Koro : Deux jeunes trouvent la mort dans l’explosion d’une grenade - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Koro : Deux jeunes trouvent la mort dans l’explosion d’une grenade Publié le mercredi 30 decembre 2020 | L’Essor

Tweet

Le mardi 29 décembre 2020, aux environs de 20h une grande détonation a été entendue dans le quartier Koro II en plein centre de la ville, a appris l’AMAP de source locale.



Cette source précise que les forces de l’ordre qui ont été alertées par la détonation et les cris des populations, se sont rendues sur les lieux pour s’imprégner de la situation et rassurer les populations.



Elles ont découvert sur place les corps sans vie de deux jeunes et un autre jeune étalé gravement blessé (bras coupé) selon notre source qui déclare qu’une dispute entre les trois individus est à l’origine du drame.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances réelles du drame selon notre source qui précise que le blessé (Ali Goro) a été pris en charge par l’équipe cadre du district sanitaire de Koro avant son évacuation sur Mopti.



Notre source déclare que les victimes répondant aux noms de Hama Goro et de Younoussa Niangaly sont des jeunes travailleurs saisonniers âgés respectivement de 20 à 25 ans.



Les interrogations des populations ont trait entre autres à la mode de procuration de la grenade par ces jeunes et les motivations pour son utilisation en plein centre de la ville de Koro, une zone qui connait la circulation des armes malgré sa sortie progressive d’une crise sécuritaire de plus de quatre ans.



Les habitants de cette localité qu’il y’a lieu de mettre l’accent sur la sensibilisation et de renforcer les moyens de contrôle pour mieux protéger les populations pour ne pas compromettre la fragile accalmie obtenue ces derniers mois suite aux accords de paix entre les communautés.



MN/KM (AMAP)