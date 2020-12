Éditorial. Guerre sans fin - abamako.com

Éditorial. Guerre sans fin
Publié le mercredi 30 decembre 2020 | L'Humanité

Opération Serval: l`armée française au mali

C’est une mauvaise nouvelle à double titre qui vient clore cette année 2020. La mort de trois soldats français est toujours et d’abord une tragédie pour leur famille et pour le pays. Mais c’est aussi un drame qui vient fragiliser les succès dont les autorités militaires et politiques s’étaient réjouies ces dernières semaines. D’autant que ces trois soldats ont trouvé la mort à Hombori, aux confins du désert du Gourma, en pleine zone des « trois frontières », entre Mali, Niger et Burkina Faso, justement là où le chef d’état-major des armées, ­François Lecointre, avait parlé de