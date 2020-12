Le président du Djoliba lors de la 6e assemblée générale ordinaire du Djoliba AC : « Nous ne pensons pas que nous sommes les bons et les autres les méchants. Nous restons persuadés que nous sommes tous responsables du destin du Djoliba AC » dixit Tidiane Niambélé - abamako.com

Le président du Djoliba lors de la 6e assemblée générale ordinaire du Djoliba AC : « Nous ne pensons pas que nous sommes les bons et les autres les méchants. Nous restons persuadés que nous sommes tous responsables du destin du Djoliba AC » dixit Tidiane Niambélé
Publié le jeudi 31 decembre 2020

Le 19 décembre 2020, s'est tenue dans la salle de l'hôtel Radisson Blu, la 6e assemblée générale ordinaire du Djoliba AC. C'était sous la présidence de son président, Tidiane Niambélé qui avait à ses côtés son secrétaire général, Modibo Coulibaly, son trésorier général, Yéli Sissoko et le président du comité central des supporters, Harouna Vieux Diallo.

Etaient aussi présents les membres du conseil d'administration et ceux du comité exécutif, le président d'honneur des anciens présidents, Salif Gaoussou Diarra.









Etaient aussi présents les membres du conseil d’administration et ceux du comité exécutif, le président d’honneur des anciens présidents, Salif Gaoussou Diarra. Une assemblée qui se tient dans un environnement sportif en pleine déconfiture du fait de la crise imposée par les tenants du comité exécutif de la fédération malienne de football de 2015. Elle se tient aussi malgré l’expérience mûrie acquise dans un contexte marqué par des velléités de ruptures absurdes au sein de la famille Rouge. « Nous ne pensons pas que nous sommes les bons et les autres les méchants. Nous restons persuadés que nous sommes tous responsables du destin du Djoliba AC » a déclaré Tidiane Niambélé. Du coup le président entend accomplir la destinée du club vers le haut en se détournant des querelles et rivalités internes. De ce fait, il entend mettre toutes les énergies les compétences des uns et des autres au service des seules ambitions du club historique. L’occasion a été donnée au président Niambélé de renouveler sa reconnaissance infinie du Djoliba AC à ses devanciers qui ont servi avec loyauté et qui méritent son profond respect. Parmi eux Karounga Keita que le club a eu l’honneur et la fierté d’immortaliser. « Nous appliquerons notre esprit de tolérance pour créer une confiance mutuelle. Nous ferons cela pour le Djoliba, parce que nous croyons en l’ensemble du club authentique » a déclaré le charismatique président des Rouges de Bamako. Une pensée pieuse à l’intention de ceux qui sont décédés et qui n’ont jamais été pris à défaut d’amour et de loyauté vis-à-vis du Djoliba. Il s’agit de Tiéba Coulibaly, Tiékoro Bagayogo et Abdoulaye Traoré dit Tout- Petit avec une minute de silence observée à leurs mémoires pour le repos éternel de leur âme. Ainsi au cours de cette assemblée, les rapports d’activités et de trésorerie présentés respectivement par le secrétaire général et le trésorier général ont été soumis aux membres du conseil d’administration et ceux du comité exécutif. Après des débats et échanges, les rapports ont été adoptés. Ainsi il ressort des résolutions, l’assemblée recommande le renforcement des capacités des ressources humaines et techniques ; la relecture des textes régissant le fonctionnement du club ; de susciter l’intérêt des anciens pour faire renaitre les cendres du centre de formation ; la restructuration du centre de formation au nom de Karounga Keita ; l’aménagement des bureaux de l’administration ; la construction d’un terrain de Basketball dans l’enceinte du complexe ; la création d’une salle de gymnastique ; de développer les relations nationales et internationales ; l’acquisition d’un nouvel bus pour la saison 2020-2021 et enfin la création d’un club de football féminin devenue aujourd’hui une exigence de la CAF et de la FIFA . C’est avec une forte émotion, teinte de désir profond d’appartenir et de servir un grand club comme le Djoliba AC que le président Tidiane Niambélé a tenu à remercier les membres du conseil d’administration, du comité exécutif du bureau central des supportes , des partenaires et des sympathisant, des valeureux encadreurs et athlètes du grand club. « Nous vous, vous qui êtes ici, et vous remercions chaleureusement pour la constance de votre engagement et pour votre abnégation dans l’accomplissement de vos responsabilités » a-t-il conclu



Saïd



Source : Mutation