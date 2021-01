Mali: information judiciaire ouverte contre l’ex-Premier ministre Boubou Cissé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: information judiciaire ouverte contre l’ex-Premier ministre Boubou Cissé Publié le jeudi 31 decembre 2020 | RFI

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

La cérémonie de lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés a eu lieu le 7 Août 2017. Photo Boubou CISSE Tweet

Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et plusieurs autres personnes par le procureur de Bamako dans l’affaire d’atteinte à la sureté de l’État. Plusieurs figures de la société malienne avaient été arrêtées le 21 décembre dernier, pour des soupçons de complot en vue de fomenter un coup d’État.





Son nom circulait depuis le début. Il apparait aujourd’hui sur le communiqué officiel du procureur de la République de Bamako. L’ancien Premier ministre Boubou Cissé, en poste lors du coup d’État du 18 août dernier, fait donc partie de la liste des inculpés pour complot contre le gouvernement et association de malfaiteurs.



Boubou Cissé, toujours introuvable selon le procureur, n’est pas incarcéré ce soir, contrairement aux autres inculpés, l’artiste et chroniqueur radio Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath, de Vital Robert Diop, directeur général de la société PMU-Mali, Aguibou Macky Tall, président de l’Agefau, l’agence de gestion du fond d’accès universel, et Souleymane Kansaye….



Le parquet accuse les inculpés d’actes de sabotages



Toutes ces personnes avaient été arrêtées dès le 21 décembre dernier en compagnie du Secrétaire général de la présidence, Sékou Touré. Mais le cas de ce dernier sera traité par la Cour suprême en raison de son statut de magistrat et de son rang de Ministre, précise le communiqué.



Le procureur affirme également que toutes ces personnalités ont eu des contacts et des déplacements suspects à l’intérieur du pays. Le parquet accuse les inculpés d’actes de sabotages contre certaines initiatives des autorités de la transition, mais sans pour autant fournir plus d’éléments.



Source: RFI