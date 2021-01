Mali: des hommages appuyés à l’accueil de la dépouille de Soumaïla Cissé - abamako.com

Mali: des hommages appuyés à l'accueil de la dépouille de Soumaïla Cissé
Publié le vendredi 1 janvier 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Investiture de M.Soumaïla Cissé président de l`Union pour la République et la Démocratie

La dépouille de Soumaïla Cissé décédé le 25 décembre des suites du coronavirus est arrivée jeudi 31 décembre au Mali en provenance de Paris. Intimes, autorités et classe politique ont tenu à accueillir le corps du défunt qui aura marqué l’histoire politique du pays.



Avec notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa



Les mines sont graves et les échanges entre les différentes personnalités présentes au salon d’honneur de l’aéroport de Bamako sont des murmures. Très ému, Zéphirin Diabré figure de l’opposition politique au Burkina Faso, fait partie du premier cercle de Soumaïla Cissé.



« Du haut de ses dix ans de plus que moi, il m’a toujours couvert de conseils, affectueusement. Pour rien au monde, je n’aurais raté cette hommage-là de venir accueillir la dépouille. »