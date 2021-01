Obsèques de Soumaila Cissé au Mali: l’opposant Dalein (aussi) « empêché » de voyager! - abamako.com

Cellou Dalein Diallo

La liste des opposants empêchés par les autorités guinéennes de voyager depuis l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 ne fait que s’allonger. Le dernier cas en date est celui du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui aurait été empêché ce mercedi 30 décembre à l’aéroport de Conakry, de se rendre au Mali pour les obsèques Soumaïla Cissé.

Selon la cellule de la communication du parti, le Président de l’UFDG se rendait aux obsèques de Soumaila Cissé « son ami et frère. Il a été refoulé et interdit de sortie sans qu’aucune raison ne lui soit notifiée. Son passeport n’a pas été confisqué», aa-t-il on appris de l’entourage de la principale formation politique de l’opposition.

Décédé vendredi dernier à Paris dans la capitale française à la suite de COVID-19, le corps de l’ancien chef de file de l’opposition malienne est rapatrié dans son pays natal afin de lui rendre un dernier hommage, avant son inhumation.

Ainsi, après les opposants Sidya Touré, président de l’UFR, Abé Sylla (NGR) Mohamed Tall (ufr), Hadja Halimatou Dalein Diallo (ufdg) l’artiste Thierno Mamadou, c’est au tour Cellou Dalein Diallo de se voir refuser par les autorités aéroportuaires de voyager.

Reste à savoir si Cellou Dalein Diallo aurait d’autres alternatives afin de se rendre au Mali pour les obsèques du désormais ancien chef de file de l’opposition du pays.

Amadou Diallo