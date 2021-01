L’hommage national aux trois militaires morts au Mali aura lieu mardi 5 janvier à Thierville-sur-Meuse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’hommage national aux trois militaires morts au Mali aura lieu mardi 5 janvier à Thierville-sur-Meuse Publié le vendredi 1 janvier 2021 | francebleu.fr

Tweet

L'hommage national aux trois militaires de Thierville-sur-Meuse morts au Mali aura lieu mardi 5 janvier au 1er régiment de Chasseurs. La cérémonie sera présidée par la ministre des Armées, Florence Parly.



L'hommage national sera rendu ce mardi en présence de la ministre Florence Parly

L'hommage national sera rendu ce mardi en présence de la ministre Florence Parly © Maxppp - Jean-Noel Portmann

Un hommage national aux trois militaires du régiment de Thierville-sur-Meuse, près de Verdun, morts au Mali sera rendu mardi 5 janvier par la ministre des Armées. Florence Parly présidera la cérémonie au 1er régiment de Chasseurs auquel appartenaient les trois hommes.



Le maréchal des logis Tanerii Mauri, les brigadiers Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian ont été tués le 28 décembre lors de l'explosion d'un engin au passage de leur convoi. Ils étaient âgés de 21 à 28 ans.



La veille du déplacement de la ministre dans la Meuse, un hommage populaire sera rendu à Paris, au passage du cortège funèbre sur le pont Alexandre III. Suivront les honneurs funèbres militaires à l'Hôtel national des Invalides, une cérémonie "dans la plus stricte intimité", précise le communiqué du ministère des Armées.





Dès ce jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex déposera une gerbe en mémoire des trois soldats à l'occasion de son déplacement au Tchad, auprès de la force Barkhane.



Par ailleurs, une cagnotte a été ouverte par le 1er régiment de Thierville sur la plateforme Leetchi. Elle réunit déjà plus de 20 000 euros.