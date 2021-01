Mali: Le bureau du Conseil national de Transition a été élu - abamako.com

Mali: Le bureau du Conseil national de Transition a été élu Publié le samedi 2 janvier 2021 | L'Essor

Election du bureau du Conseil national de Transition

Les membres du Conseil national de Transition (CNT) ont élu un bureau, jeudi, par 73 voix pour, 36 contre et 6 bulletins nuls, en séance plénière au Centre international de conférences de Bamako (CICB).



Les 115 membres présents ont, également, procédé à la constitution des commissions générales ainsi qu’à l’élection de leurs responsables.



Le poste de 1er vice-président est revenu à Assarid Ag Imbarcaoune. Le 2è vice-président est Hatouma Gakou Djikiné. Mohamed Ag Intalla est le 3è vice-président pendant que le poste de 4è vice-président est occupé par Issa Kaou Djim. Mme Diarra Racky Talla et Hamidou Traoré sont les 5è et 6è vice-présidents.



Le poste de 1er secrétaire parlementaire est occupé par Amadou Maïga et celui de 2è secrétaire parlementaire par Nouhoum Sarr. Amadou Diallo, Sory Kaba Diakité, Habibatou Nagnouma Traoré et Oumou Sanogo sont respectivement 3è, 4è, 5è et 6è secrétaires parlementaires. Le 1er questeur est Nouhoum Dabitao qui est secondé par Adama Niaré.



À l’ouverture de la séance, le président du CNT, le colonel Malick Diaw, a informé les membres du CNT que le règlement intérieur validé, après y avoir inclus les observations de la Cour constitutionnelle, a fait l’objet d’un arrêt officiellement signé.



DD/MD (AMAP)