Message de condoléances du Président de la Transition suite au décès de l’ancien Premier ministre M. Modibo Keita - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Message de condoléances du Président de la Transition suite au décès de l’ancien Premier ministre M. Modibo Keita Publié le samedi 2 janvier 2021 | Présidence

© aBamako.com par AS

Message à la nation à l`occasion du décès de l`ancien président ATT

Koulouba, le 10 novembre 2020. Le président de la transition BAH N`Daw a, dans une adresse à la nation, rendu hommages au défunt président Amadou Toumani Touré (ATT). Tweet

"J’ai appris avec beaucoup de peine le décès de l’ancien Premier ministre Modibo Keita.

Modibo Keita a servi le Mali avec dévouement et professionnalisme. Il a marqué des générations entières de cadres tout au long de sa carrière qui aura été bien remplie. Le Mali le retiendra parmi les meilleurs de ses fils.

J’adresse mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’aux anciens présidents Alpha Oumar Konaré et Ibrahim Boubacar Keita dont il a été le Premier ministre.

Que la terre lui soit légère !"

SEM Bah N’DAW

Président de la Transition,

Chef de l’Etat