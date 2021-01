Mali : Al-Qaïda au Sahel revendique la mort des 3 soldats français - abamako.com

Publié le samedi 2 janvier 2021 | Le Figaro

Le GSIM (ou Jnim selon l'acronyme arabe), principale alliance djihadiste du Sahel, invoque la poursuite de la présence militaire française dans la sous-région, les caricatures de Mahomet et la défense prise par le président Emmanuel Macron de leur publication au nom de la liberté d'expression, ainsi que la politique du gouvernement français vis-à-vis des musulmans de France.



«Pour mettre fin à l'occupation française de la région du Sahel, vos frères moudjahidine (du GSIM) ont mené une opération qualitative contre un convoi des forces d'occupation françaises sur la route reliant Gossi et Hombori», a écrit le groupe dans ce communiqué diffusé vendredi 1er janvier et authentifié par le centre américain de surveillance des sites jihadistes SITE. «Cette opération bénie a coûté la vie à trois membres des forces d'élite de l'armée d'occupation». Le GSIM n'a pas fourni de détail sur l'attaque.