Mali : l'opération Barkhane arrive-t-elle à ses limites ? Publié le dimanche 3 janvier 2021

illustration

illustration Véhicule blindé

L’armée française sort d’une semaine meurtrière. Accusant la mort de cinq soldats en moins de sept jours, la question du bien-fondé de l’opération Barkhane conduite au Sahel se pose de plus en plus. Selon Niagalé Bagayoko, politologue experte en sécurité en Afrique de l’Ouest, si « d’indéniables succès » ont été enregistrés, « la situation continue de se dégrader » et « les civils et maintenant les militaires français payent un lourd tribut. »