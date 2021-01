Elections générales de 2022: « Le calendrier est en discussion », dixit le chef de l’Etat, Bah N’Daw - abamako.com

Elections générales de 2022: « Le calendrier est en discussion », dixit le chef de l'Etat, Bah N'Daw Publié le lundi 4 janvier 2021 | Le Républicain

«Notre armée, dont la montée en puissance se poursuit, est prête pour accompagner le retour de l’administration sur toute l’étendue du territoire. Elle sera là pour assurer la sécurité des élections générales dont le calendrier est en discussion. L’essence de la Transition réside dans la préparation et la tenue d’élections incontestablement propres, où un vainqueur accepté et congratulé conduira les destinées du pays, renouant avec le projet démocratique pour notre honneur à tous, pour notre bonheur à tous. Des élections tenues à date, des élections méthodiquement organisées, des élections préparées de manière transparente et inclusive», c’est ce qu’à déclaré le 31 décembre 2020, le président de la transition, Bah N’Daw, lors de son dis- cours à la nation à l’occasion du nouvel an 2021.



Dans son discours, le

chef de l’Etat, Bah



n’daw, a mis l’ac-

cent sur les crises qui se-

couent le Mali depuis plus



d’une décennie. « Nous



devons travailler à renfor-

cer l’ancrage de notre dé-

mocratie par la



consolidation de l’armée



républicaine et l’instaura-

tion d’une gouvernance



vertueuse, une gouver-

nance qui ne saurait avoir



qu’un seul objectif : le

Mali, rien que le Mali,



tout le Mali, le Mali par-

tout, le Mali à tout mo-

ment », a-t-il dit. avant de



lancer un appel à la mobi-

lisation générale pour



vaincre la pandémie du co-

ronavirus au Mali. « Cet



appel, je le lance solen-

nellement aux autorités



religieuses, imams, prê-

cheurs, pasteurs, prêtres.



Je le lance aux autorités

morales, administratives



et leaders d’opinion. Je



sais le pouvoir de persua-

sion de chacune de ces



parties prenantes :



imams, prêtres et pas-

teurs, faites que sur les



lieux de culte, chaque fi-

dèle porte le masque fa-

cial et respecte les



mesures-barrières ! », a-t-

il dit. au-delà des mesures



préventives destinées à



rompre la chaîne de conta-

mination, il a rassuré que



le gouvernement ne mé-

nagera aucun effort pour



prodiguer des soins de

qualité standard. « Je puis



vous assurer que les dili-

gences appropriées ont



été entreprises en vue de

l’acquisition des vaccins.



La santé et la vie des Ma-

liens n’ont pas de prix »,



a-t-il dit. Par ailleurs, le

président de la transition,

Bah n’daw, a fait savoir



que des mesures sécuri-

taires et militaires sont à



l’œuvre. « L’armée est au

front. Elle se bat. Elle est



consciente des responsabi-

lités qui pèsent sur ses



épaules. Elle remporte des

victoires. Elle participe à

toutes les opérations

conjointes avec ses alliés.

L’ennemi perd du terrain.



Mais la lutte contre le ter-

rorisme, c’est connu, est



une lutte de longue ha-

leine. Elle ne se gagne ni



en un jour ni en une

année. Les Famas et leurs

alliés tiendront le temps

qu’il faut. Mais cette

guerre, ils la gagneront.



Pour ce faire, nous atta-

chons un grand prix à



l’édification d’une armée

disciplinée, républicaine,



respectueuse de la vie hu-

maine et des droits hu-

mains », a déclaré Bah



n’daw. a l’en croire, au-

cune violation des droits



de l’Homme par les soldats



ne sera tolérée ; les ré-

centes actions judiciaires



enclenchées devant la jus-

tice militaire, dit-il, l’at-

testent à suffisance.



