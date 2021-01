Abandon de avant-projet sur le genre : Le Haut Conseil Islamique du Mali reste vigilant - abamako.com

Abandon de avant-projet sur le genre : Le Haut Conseil Islamique du Mali reste vigilant Publié le lundi 4 janvier 2021 | Le Soir de Bamako

Depuis un certain temps, le Haut Conseil Islamique du Mali était en ordre de bataille contre le projet de loi sur les Violences Basées sur le genre (VBG). Le projet de loi sur le genre fait l’objet de vives oppositions des membres du Haut Conseil Islamique du Mali. Selon ceux-ci, ce projet est contraire à nos us et coutumes et aux valeurs islamiques.









Cette loi avait déjà semé beaucoup de polémiques sous le régime du défunt Général Amadou Toumani Touré. La communauté musulmane s‘était mobilisée contre cette loi sur le genre et finalement les autorités maliennes avaient fait marche arrière.



Avec les autorités de la Transition, le projet de loi sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) refait surface. Tout comme le régime d’ATT, les autorités de la Transition ont fait marche arrière face à la pression du Haut Conseil Islamique.



Ce samedi 02 janvier 2021, les membres du Haut Conseil Islamique ont organisé une conférence à leur siège à Hamdallaye ACI 2000 pour faire le compte rendu de leur rencontre avec la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.



A cette occasion, le secrétaire Général du Haut Conseil Islamique du Mali, Mamadou Diamoutani a déclaré que le jeudi 31 décembre 2020, le Haut Conseil Islamique du Mali a reçu à son siège la visite du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Cette visite a porté sur les violences basées sur le Genre. Il a indiqué que le ministre leur a informé qu’après avoir consulté le Premier ministre, chef du gouvernement, elle a décidé d’abandonner tout soutien à ce projet sur les VBG.



Il a précisé que le Haut Conseil Islamique a enregistré cette information et a informé le ministre des raisons pour lesquelles le Haut Conseil a rejeté cet avant-projet. M. Diamoutani a tenu à préciser que la commission mise en place par le Haut Conseil Islamique poursuivra ses travaux afin d’examiner article par article l’avant-projet de cette loi sur les Violences Basées sur le Genre.



YOUSSOUF KONATE



Source : Le Soir De Bamako