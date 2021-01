Fuite présumée de Boubou Cissé : L’Ancien premier ministre « trimballerait »-il des casseroles ? - abamako.com

Fuite présumée de Boubou Cissé : L'Ancien premier ministre « trimballerait »-il des casseroles ? Publié le lundi 4 janvier 2021 | Nouvel Horizon

L'heure est à la vie d’après la Primature pour ce jeune cadre, baron du régime Ibrahim Boubacar Kéita. Perdu des radars, Dr Boubou Cissé semble ne pas être sorti d’affaire. Est-ce à cause de raisons politiques ou pour une conspiration contre les tombeurs de son employeur ? Le suspense reste entier pour l’heure !





Figure de proue du défunt pouvoir, l’économiste aura survécu à tous les remaniements ministériels. Il a occupé assez de départements orientés vers les questions d’argent jusqu’à devenir le titulaire du département des finances. Une posture qu’il savourera et qui sera maintenue malgré les fonctions de Premier ministre.



Dr Boubou Cissé reste donc un gros « poisson » pour les filets de la justice qu’il n’est pas censé ignorer. Dès la chute d’Ibrahim Boubacar Kéita, il avait été séquestré par les « rois » de Kati. Les nouveaux maitres du Mali l’y avaient retenu des semaines durant avant de le libérer. Même si Dr Boubou Cissé recouvra la liberté suite aux injonctions de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il n’en demeure pas moins que la Transition avait fait mention d’une chose: il reste à la disposition de la justice.



C’est justement ce qui compromet le cas de l’ancien chef du Gouvernement dans la mesure où il semble « porté disparu ». Du moins selon les autorités qui ont relayé cette information, finalement reprise par une pléiade de médias. Même si le concerné aura démenti ne pas conspirer contre l’État et mis en avant les hautes fonctions qu’il a occupées, une visite des Forces de Sécurité chez lui changera la donne.



