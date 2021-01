Négociations UNTM-Gouvernement : Des compromis en vue - abamako.com

Négociations UNTM-Gouvernement : Des compromis en vue Publié le lundi 4 janvier 2021 | L'Essor

Constat dans les services pendant les trois jours de grève de l`UNTM

Description: Bamako, les 18, 19 et 20 Novembre 2020, l`Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a observé une grève de 72 heures qui a totalement paralysé l`administration. Tweet

Les négociations vont reprendre le jeudi prochain avec à la clé des accords qui pourraient satisfaire toutes les parties



Le gouvernement et l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) se sont retrouvés autour de la table, le jeudi dernier, pour poursuivre les négociations qui ont été de nouveau suspendues. Mais d’après une source proche du dossier, les discussions vont reprendre le jeudi 7 janvier prochain, car les parties ont la volonté de parvenir rapidement à un accord qui satisfait tout le monde.

En effet, précise la même source, le gouvernement est d’accord avec l’harmonisation des grilles indiciaires dès ce mois de janvier. C’est un point important dans les revendications de l’UNTM qui en fait une question de justice sociale. À ce propos, le secrétaire général de la centrale syndicale, Yacouba Katilé, ne cesse de répéter ceci : «rien ne justifie les écarts actuels dans les traitements des agents de l’État». Il faut rappeler aussi que la plus grande centrale du pays tient fermement à l’harmonisation des primes et indemnités. Cette doléance pourrait être le point d’achoppement des prochaines négociations.