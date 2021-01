Bah N’daw sur la tenue des élections générales durant la transition: » Personne ne prendra le processus en otage, mais en retour, personne ne doit en être exclu » - abamako.com

Bah N'daw sur la tenue des élections générales durant la transition: » Personne ne prendra le processus en otage, mais en retour, personne ne doit en être exclu » Publié le lundi 4 janvier 2021 | L'Indépendant

Le président de la Transition Bah N’Daw, a profité de sa présentation des vœux de nouvel an, pour avertir ceux qui sont en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir: l’essence de la Transition réside dans la préparation et la tenue d’élections incontestablement propres, où un vainqueur accepté et congratulé conduira les destinées du pays, renouant avec le projet démocratique pour le bonheur de tous.





Source : l’Indépendant